Carabinieri e Comune di Baronissi insieme per difendere gli anziani dalle truffe

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’Arma deie ildiper sensibilizzare e proteggere gli. Si è svolto presso Palazzo di Città l’incontro tra il Comandante della Stazione deidi, Luogotenente Carica Speciale Alberto Colella e il Sindaco Anna Petta per sostenere la campagna di sensibilizzazione nazionale e promuoverla su tutto il territorio comunale. L’obiettivo è informare e proteggere i soggetti vulnerabili, tra cui gli, sempre più fragili di fronte alle insidie della modernità, soprattutto in relazione alle diverse tipologie di truffa: un fenomeno sempre più diffuso e attuale, che prende di mira le persone fragili, lasciando in loro segni indelebili.