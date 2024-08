Capezzone | Israele uccide il capo dei tagliagole di Hamas

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) È certamente comprensibile un umanissimo sentimento di preoccupazione per quanto accade in Medio Oriente. Solo gli stolti, solo gli irresponsabili possono affrontare a cuor leggero il contesto delicatissimo in cui si è andata a collocare, all'alba italiana di ieri, la notizia dell'operazione mirata con cuiha eliminato a Teheran uno dei supercapi di, Ismail Haniyeh, uno dei leader tra i più vili e tra i più violenti allo stesso tempo, dedito al lusso per sé e al sangue per gli altri, amici o avversari che fossero. Tuttavia, in queste occasioni, occorre saper dire qualche verità difficile e impopolare: e allora la nostra tesi è che Gerusalemme abbia fatto benissimo a colpire e a colpire così, per almeno cinque fondamentali ragioni. La prima. Vincere vuol dire vincere, non solo pareggiare o limitare i danni.