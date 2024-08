Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari e programma 1 agosto tv azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)giovedì 1°va in scena la sesta giornata di gare alledi: i Giochi proseguono nella capitale francese e verranno assegnate parecchie medaglie. Si incomincerà in mattinata con le 20 km di marcia maschile e femminile, poi il tiro a segno con la carabina tre posizioni maschile, all’ora di pranzo il canottaggio con due di coppia maschile, quattro senza femminile e maschile. Nel pomeriggio la Medal Race dei 49er, il K1 maschile di canoa slalom, il judo (100 kg maschile e 78 kg femminile). Da non perdere l’all-around femminile di ginnastica artistica, in serata il fioretto femminile e il riccodi nuoto. L’Italia si gioca carte molto importanti. Antonella Palmisano andrà all’assalto nella marcia, ci proverà anche Massimo Stano.