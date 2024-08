Calendario atletica oggi Olimpiadi Parigi 2024 | orari programma 1 agosto tv italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)giovedì 1°incominciano le gare dileggera alledi. Inizia l’avventura della Regina degli Sport in questa edizione dei Giochi, ad aprire ilsaranno due prove su strade: le attesissime 20 km di marcia, due delle gare di riferimento per il panorama tricolore. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale francese, con una lotta stellare tra diverse atleti di punta che andranno a caccia delle medaglie. L’Italia si presenterà con enormi ambizioni a questo appuntamento, visto che potrà fare affidamento sui due Campioni Olimpico di Tokyo 2020: Antonella Palmisano e Massimo Stano. La pugliese ha vinto gli Europei a Roma e sembra essere in forma per fronteggiare la peruviana Kimberly Garcia, la spagnola Maria Perez e una concorrenza stellare.