Calciomercato Milan Fonseca in PRESSING su Zlatan | la richiesta del tecnico in ATTACCO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 1 agosto 2024), Paulocontinua ad insistere conIbrahimovic per quell’attaccante: laCome riportato dal Corriere dello Sport, Paulosta continuando ilsuIbrahimovic per quanto riguarda l’da completare nell’attualedel. Ilportoghese infatti vuole a tutti i costi Tammy Abraham come vice Morata. L’attaccante inglese ha già dato il suo pieno assenso