Calciomercato Milan Divock Origi rifiuta la Turchia | adesso i piani per il futuro si complicano!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 1 agosto 2024)hato un’offerta dallaper ilsi. La situazionela: ilè sempre più incerto! View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it)laper ilsi! LEGGI ANCHE, la Premier League piomba su Yacine Adli. La posizione del giocatore L'articololaper ilsi! proviene da Daily