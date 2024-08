Calciomercato Inter SALTA IL COLPO | ha firmato per un’ALTRA squadra Le CIFRE del trasferimento

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilvede sfuggire uno dei possibili acquisti, che si è accasato altrove in maniera ufficiale Niente da fare per il. Luka Sucic, che sembrava vicino ai nerazzurri, ha lasciato il Salisburgo per accasarsi in Spagna, più precisamente dai biancoblu della Real Sociedad. Levedono 10 milioni die il