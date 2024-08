Calciomercato Fiorentina NOVITA’ sul centrocampista Mckennie Una RIVALE ostacola i viola

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 1 agosto 2024), per ildella Juventusspunta fuori una NUOVAdi mercato Come riportato da TMW, nelle ultime ore è tornato alla carica il Galatasaray per Weston. Si parla di una possibile offerta da circa 15 milioni di euro complessivi. Dopo il rifiuto all’Aston Villa nell’affare Douglas Luiz, ilamericano è finito ai margini e sul