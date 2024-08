Caduto in piscina domenica scorsa il piccolo Amin non ce l' ha fatta | è morto a 4 anni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 1 agosto 2024) «Nel mio bambino ormai non c'è più vita» . Le straziate parole del papà, due giorni fa, lasciavano purtroppo presagire il tragico epilogo, confermato nella tarda serata di ieri. Non ce l’ha, il bimbo di quattrochemattina eranelladel centro Acqvasport di Cermenate, nel Comasco, senza più riemergere . Una ulteriore vittima in una estate dove le morti