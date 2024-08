Botte e spray al peperoncino per rubare pochi euro | arrestati tre giovani nei controlli a tappeto in Centrale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sono 265 le persone controllate ieri sera, mercoledì 31 luglio, a Milano nel corso del servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio svolto dalla Polizia di Stato nelle zone adiacenti la stazione, quali Via Vitruvio, Via Tadino, Via Benedetto Marcello, Via Pisani, Piazza IV Novembre, Via Sammartini ed altre strade limitrofe. Il servizio disposto dal Questore Bruno Megale è stato svolto dagli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, del Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine, dai militari dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e della Polizia Locale per gli adempimenti di specifica competenza. Delle 265 persone controllate, 92 sono risultate con precedenti penali e di polizia a carico, 162 sono cittadini stranieri e 103 sono cittadini italiani. Sono stati controllati 66 veicoli e sono state elevate 22 sanzioni al codice della strada.