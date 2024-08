Borsa | l' Europa scivola con le banche Milano -28%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Le Borse europee peggiorano in vista della conclusione della seduta. I principali listini sono appesantiti dalleche, dopo la posizione della Fed e la decisione della banca centrale del Regno Unito, vedono una riduzione dei ricavi con il taglio dei tassi da parte dellecentrali. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0798 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 è in flessione dello 0,9%. Maglia nerache cede il 2,8%. In rosso anche Parigi (-1,9%), Francoforte (-1,8%), Madrid (-1,6%) e Londra (-0,7%). Nel Vecchio continente il comparto dellecede il 3,8% e le assicurazioni (-1,7%). Male anche il comparto industriale (-1,8%). A Piazza Affari il forte calo degli istituti di credito arriva nel giorno delle indiscrezioni su ipotetici nuovi interventi sugli extraprofitti.