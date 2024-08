Biden su maxi scambio prigionieri | E' stata impresa diplomatica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Washington, 1 ago. (Adnkronos) - L'accordo, che ha consentito di liberare tre cittadini americani e un titolare di Carta Verde Usain Russia - Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva e Vladimir Kara-Murza - "èun'" secondo il presidente degli Usa Joe. "Nel complesso, abbiamo negoziato il rilascio di 16 persone dalla Russia, tra cui cinque tedeschi e sette cittadini russi che eranopolitici nel loro stesso Paese", ha sottolineato in una nota. "Alcuni di questi uomini e donne - prosegue - erano trattenuti ingiustamente da anni. Tutti hanno sopportato sofferenze e incertezze inimmaginabili. Oggi la loro agonia è finita". Erano stati condannati in "processi farsa", ha aggiuntoche in occasione delle sue dichiarazioni alla Casa Bianca era circondato dai familiari dei detenuti americani coinvolti nello