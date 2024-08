Baseball | Macerata e San Marino rispettano il pronostico e volano nelle semifinali di Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il quadro è completo. Oggi, giovedì 1 agosto, si sono conclusi i quarti di finale validi per laA di, massimo Campionato che sta per entrare nella sua fase più calda, quella delle. Non ci sono state particolari sorpreseultime due gare-4 rimaste in programma, con Sanche hanno raggiunto le già vincenti Parma e Fortitudo Bologna. Due partite dall’esito abbastanza netto quelle consumatasi nella serata odierna: la squadra marchigiana ha infatti arginato per 5-1 la BSC Grosseto, mettendo il match in discesa in un primo inning dove sono stati marcati ben tre punti, preludio del raddoppio arrivato nella quinta ripresa al netto dell’unico sigillo dei toscani, timbrato solo all’ultimo attacco.