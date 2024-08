BALLANDO CON LE STELLE | SONIA BRUGANELLI IN GARA IN ARRIVO LITIGI STORICI CON LA GIURIA?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 1 agosto 2024)entra nel cast dicon le. Conosciuta dai più come l’ex signora Bonolis e opinionista di GF e Isola dei Famosi, ora sarà lei ad essere giudicata. C’è un legame speciale con: lafrequenta infatti Angela Madonia, uno dei maestri del dance show di Milly Carlucci. Un grande legame d’amore finito in tutte le copertine (foto Chi). I due non balleranno insieme ma saranno uno contro l’altro, solo in tv ovviamente perché l’amore va a gonfie vele. La vera sfida disarà affrontare la temutissima e confermatadisi unisce a Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, i Cugini di Campagna, Bianca Guaccero e Luca Barbareschi.