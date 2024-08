Avanti contro il cancro Adroterapia di precisione potenziata con 10 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un passonella lottail: Cnao, HiFuture e Infn uniscono le forze per potenziare l’di. Scopo del progetto, del valore di 10di cui 3,8 finanziati dalla Regione, è l’aggiornamento dell’impianto di alta tecnologia in dotazione al Cnao di Pavia, uno dei sei centri d’eccellenza al mondo e l’unico in Italia in grado di erogare trattamenti dicon protoni e ioni carbonio.