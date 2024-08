Autonomia | Ruotolo Pd ' 500mila non bastano marea di firme contro lo spacca Italia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago (Adnkronos) - "Non ci sentiamo soddisfatti. Dobbiamo raccogliere unadi. Fino all'ultimo giorno utile e cioè il 30 settembre. Non cilegià raccolte per il referenduml'differenziata. Dobbiamo spiegare strada per strada, banchetto per banchetto, che il disegno leghista spaccherebbe in due l'e l'è una e indivisibile come dice la Costituzione". Lo dice Sandro, europarlamentare e componente della segreteria nazionale del Pd. "Non conviene al Sud ma non conviene neanche al Nord perché il Nord senza un Sud competitivo deraglia, si impoverisce e non può essere competitivo con gli altri paesi europei. Si tratterebbe di un passo indietro per tutto il nostro Paese.