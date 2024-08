Autonomia Cgil Ricci | Da Zaia solo provocazioni

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 1 agosto 2024) Continua la raccolta firme per il referendum contro l’differenziata, in Campania superata quota 70mila Napoli. «Il Presidente della Regione Veneto, Lucadice che se si andrà al referendum per l’abrogazione della legge Calderoli qualcuno dovrà dire ai 2 milioni e 328mila veneti che l’differenziata non si farà più perché qualcun altro, che non è veneto, ha deciso di non dare questa possibilità., con queste affermazioni, continua a provocare una buona parte dei cittadini, associazioni, partiti, movimenti e la, rendendo palese ciò che davvero si prospetta: un Paese diviso e spaccato». Così il segretario generaleNapoli e Campania, Nicola, replica alle parole del presidente della Regione Veneto, Luca, sull’differenziata.