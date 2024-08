Autonomia | Boccia ‘500mila firme in 10 giorni grazie agli italiani’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. (Adnkronos) – ?Abbiamo condotto una batta importante in Parlamento, con tutte le opposizioni, contro la legge sull?differenziata di Giorgia Meloni e della Lega”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco. “Una batta contro una legge sbata e pericolosa per l?unità del Paese che ora sta continuando in tutta Italia insieme ai sindacati e alle associazioni con cui stiamo raccogliendo leper il referendum abrogativo. In 10abbiamo raccolto 500mila, un grande risultato che ci dice che la popolazione italiana ha capito il senso della nostra batta. Non ci fermeremo qui e continueremo la raccolta delle, in questa estate militante del Pd, nelle strade, nelle piazze e nelle nostre feste.