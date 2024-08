Automotive sempre più offerte di lavoro nel settore | Fondamentale la giusta preparazione

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ildell'è in continua evoluzione, e le figure professionali richieste si stanno diversificando per adattarsi ai cambiamenti del mercato e alle nuove tecnologie. Non si tratta più solo di meccanici e tecnici tradizionali:più spesso vengono richieste competenze digitali e