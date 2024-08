Atletica Il portacolori dei Runnerini Doc Afaph protagonista nella Skyrace delle Dolomiti Guerrino Grilli tiene testa ai grandi | Ho gestito molto bene la gara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lo Stambecco di Castagnara, di nuovo sugli scudi,alti i colori deiDoc Asdsi è cimentato nuovamente in una sfida oltre il limite. Il suo ultimo impegno, in cui ancora una volta ha messo alla prova se stesso dopo intensi allenamenti al fianco del compagno di mille avventure, il “Falco rescetino“ Alessio Conti, è stato la. Una partenza ore 8,30 del mattino da Canazei a una temperatura di 10°. Ben 1000 concorrenti ai nastri di partenza in una sfida davvero micidiale., parte in mezzo a questo ingentissimo gruppo di concorrenti e sin dalle prime battute si affianca ai big della rinomata kermesse. Il nutrito schieramento di atleti, conin gran spinta, sale subito verso il Pordoi attraverso le piste da sci con pendenze fino al 41%.