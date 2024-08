Atalanta Zaniolo si presenta | Per me una è grande occasione | seguirò Gasperini in tutto e per tutto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Zingonia. Nicolòriparte dall’, consapevole che per lui “non è l’ultima spiaggia, ma un’, una possibilità da prendere al volo”. Sono queste le sue prime parole da giocatore nerazzurro, un mese dopo il suo arrivo a Bergamo: era già presente al raduno del 10 luglio (l’ufficialità era arrivata cinque giorni prima). Anzi, era stato “il primo ad arrivare”, sottolinea Luca Percassi, seduto al suo fianco. “Prima dici tenevo a ringraziare per questa possibilità di vestire la prestigiosa maglia nerazzurra: quando ho saputo che c’era l’interesse non ho più ascoltato nessun altro, non ho esitato perché per me è il passo più adatto alla mia carriera. Tutti sappiamo quanto mistervalorizzi i giovani e quanto sia bravo a tirare fuori il meglio da ognuno di noi.