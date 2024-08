Angela Carini si ritira Meloni | Quella contro Khelif non era una gara ad armi pari La Russa | La aspetto in Senato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Non era unaad”. Proprio mentresiva dalle Olimpiadi dopo pochi secondi di matchImane, la premier Giorgiastava incontrando i giornalisti a Casa Italia. E da lì, praticamente in diretta, ha pronunciato parole di critica nei confronti dell’atleta algerina intersex: “Non ero d’accordo con la scelta del 2021” di ammettere, “non sono d’accordo oggi, ringrazioper come si è battuta anche non siamo riusciti a vederla, abbiamo visto solo dei piccoli flash”. E quando i giornalisti le hanno fatto notare che si erata, ha ribattuto: “Mi dispiace ancora di più, mi ero emozionata ieri quando ha scritto combatterò’ perché in queste cose sicuramente conta anche la dedizione, la testa, il carattere. Però poi conta anche poter competere ad. E dal mio punto di vista non era una“.