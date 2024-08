Alice e Ellen Kessler cosa fanno oggi? Perché non si sono mai sposate e i loro grandi amori

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024)hanno 85 anni e conducono una vita lontano dal mondo dello spettacolo. Con i105 centimetri di gambe, su 170 di altezza, hanno fatto sognare milioni di italiani negli Anni Sessanta e Settanta. Dopo aver lavorato a lungo in Italia, le due hanno deciso di trasferirsi a Monaco di Baviera, dove vivono ormai dal 1986 in due appartamenti confinanti. Nessuna delle due è sposata né ha figli. Ma nel corso dellavita privata hanno avuto delle lunghe e importanti storie d’amore.fu prima la fidanzata del cantante francese Marcel Amont e poi la compagna dell’attore e regista Enrico Maria Salerno., invece, ha avuto una lunga relazione, durata per la precisione venti anni, con l’attore Umberto Orsini.