Alice Bellandi vola in finale nel judo | un’altra medaglia per l’Italia

(Di giovedì 1 agosto 2024)ce l’ha fatta: è inper l’oro! La bresciana, 26 anni, ha battuto in semila portoghese Patricia Sampaio, bronzo europeo un anno fa con un waza-ari (sode-tsurikomi-goshi) messo a segno dopo 40 secondi.sicura, dunque, per l’atleta azzurra, protagonista di una prestazione davvero impeccabile e che si è lasciata andare a un urlo liberatorio a fine incontro.Leggi anche: Marica Remoli muore a 36 anni dopo le dimissioni dall’ospedale. “Aveva un forte mal di schiena” Ora Bellani affronterà per l’oro l’israeliana Inbar Lanir. Nell’altra semiuna delle favorite della vigilia, la portabandiera della Germania alla cerimonia di Parigi, Anna-Maria Wagner (numero 2), ha perso contro Lanir (3 del tabellone).