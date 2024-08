Agricoltura al via la raccolta dei pomodori tra l’incognita acqua e danni da maltempo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ladel pomodoro Made in Italy scatta in una delle campagne più difficili di sempre, tra la siccità e il caldo record al Sud che stanno condizionando lo sviluppo delle piante e delle bacche, con il rischio scottature, e gli effetti delal Nord, tra grandine e alluvioni. A fare il primo bilancio della situazione è la Coldiretti in occasione dell’avvio delle operazioni nell’azienda agricola Il Vignale in contrada Trionfo, nel comune di Orta Nova in provincia di Foggia, la prima per produzione a livello nazionale con circa 1/5 di tutto il raccolto italiano.