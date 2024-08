Agorà San Sebastiano al Vesuvio arriva la serata evento dedicata al Napoli Calcio

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Con unaalcontinua la grande estate in musica, teatro e cinema diSanal. Da Gegè Telesforo a Lina Sastri, da Maurizio Casagrande a Mario Rosini e unaal. Continua la grande estate in musica, teatro e cinema diSanal. Il Parco urbano di via Panoramica