Accoltellata in strada nella notte Al setaccio la vita della barista Il papà | Il fidanzato? Splendido

(Di giovedì 1 agosto 2024) Non hanno ancora visto la loro figlia. Forse accadrà stamattina, dopo l’autopsia alla camera mortuaria del Papa Giovanni XXIII disposta dal pm Marchisio, titolare dell’indagine. I genitori di Sharon, la 33enne uccisa intra lunedì e martedì con quattro coltellate a schiena e torace, nel buio di via Castegnate, a Terno d’Isola, Comune a una dozzina di chilometri da Bergamo, sono rientrati dall’Egitto (dove erano in vacanza) dopo la terribile notizia. La famiglia è riunitavilletta a Bottanuco.Bruno Verzeni, per tanti anni responsabile dell’ufficio anagrafe comunale, da quando è in pensione fa volontariato per la parrocchia; mamma Maria Teresa Preli è impiegata. Hanno altri due figli, Melody, 35 anni, e Cristopher, 23enne che vive coi genitori.Bruno piega il motivo delle "uscite" serali di Sharon.