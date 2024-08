150 mila lavoratori in meno all’anno entro il 2030 Colpa dell’emergenza demografica L’analisi

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dall'analisi del Monitor "Il mercato del lavoro in Italia, tra record e mismatch", realizzato da Area Studi Legacoop e Prometeia, emergono dati non rassicuranti per quanto riguarda il mercato del lavoro in Italia. L'articolo 150inil