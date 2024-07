Volley femminile gli USA piegano la Serbia dopo un match stellare Non bastano i 31 di Boskovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Era la sfidadella prima fase dei Giochi Olimpici e ha mantenuto le aspettative l’incontro tra Stati Uniti eche ha regalato emozioni e spettacolo ed ha premiato la formazione allenata da Karch Kiraly che aveva debuttato con una sconfitta sempre al tie break contro la Cina. Il primo set è un monologo della formazione statunitense che entra in campo con il piglio giusto e manda in fretta in tilt la squadra avversaria. Le americane prendono il largo e lasciano a distanza di sicurezza lafino al 25-17 conclusivo. Nel secondo set c’è più equilibrio ma le statunitensi prendono progressivamente vantaggio e per lac’è poco da fare. Drews e Skinner spingono avanti gli USA che chiudono 25-20. La squadra di Kiraly si ferma di botto e sale in cattedra Tijanache inizia a martellare da ogni parte del campo. Per gli USA diventa tutto difficile.