Villa Literno | spaccia in libertà vigilata arrestato 53enne algerino

(Di mercoledì 31 luglio 2024). Questa volta, per il, già noto alle forze dell’ordine e in atto sottoposto allaper reati in materia di stupefacenti, sono scattate le manette. L’uomo è stato sorpreso questa mattina dai carabinieri della locale Stazione mentre in corso Umberto I a, nel casertano, stava cedendo una dose di hashish ad un suo connazionale. Sotto gli occhi dei passanti e incurante del sopraggiungere dei militari dell’Arma ha tentato di concludere la cessione dello stupefacente ma è stato immediatamente bloccato. Ulteriori dosi di hashish sono state trovate e sequestrate nel corso della perquisizione personale e domiciliare eseguita dai carabinieri nei suoi confronti. Ilè stato accompagnato in caserma edper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.