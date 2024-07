Viaggio in Libano tra droni blindati e check point | La guerra a Gaza? Una volta finita tocca a noi

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "No, non hanno bombardato Beirut. Non è così. È stato colpito un luogo specifico, peraltro fuori dalla città. Ma non hanno bombardato la città. È illegittimo? Non fate rispondere a una libanese, rispondete voi che rappresentate parte della comunità internazionale", ci dice in tono deciso ma