Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 19:45 (Di mercoledì 31 luglio 2024) Viabilità DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 19.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RESTA TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PERMANGONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO A TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. RALLENTAMENTI E CODE SEMPRE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA. SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. ANCORA GROSSI DISAGI NELLA CAPITALE A CAUSA DI UN INCENDIO SVILUPPATOSI IN VIA ROMEO ROMEI, SIAMO IN ZONA PIAZZALE CLODIO; PERMANGONO LE CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE STRADE LIMITROFE, TRA LE QUALI VIA FARAVELLI, VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA TEULADA, LUNGOTEVERE OBERDAN E DELLA VITTORIA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 18. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 580 IN DIREZIONE NAPOLI, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE. I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI, CANCELLAZIONI E LIMIAZIONI DI PERCORSO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 18:45 - DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA ALL’ALTEZZA DI CANCELLO ARNONE A CAUSA DI UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA. VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 18. SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 18:15 - INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DALL’A1 ROMA-NAPOLI, SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 580 CIRCA, SI SONO FORMATE CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. romadailynews
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