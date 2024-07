Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)DEL 31 LUGLIOORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO SULL’A1-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 580 IN DIREZIONE NAPOLI, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE. MENTRE RESTA TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, ABBIAMO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO A TUSCOLANA. IN INTERNA FILE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. RALLENTAMENTI E CODE SEMPRE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA. SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.