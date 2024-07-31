Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 17:15 (Di mercoledì 31 luglio 2024) Viabilità DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA CAPITALE, SI È SVILUPPATO UN INCENDIO IN VIA ROMEO ROMEI, SIAMO IN ZONA PIAZZALE CLODIO; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE STRADE LIMITROFE, TRA LE QUALI VIA FARAVELLI, VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA TRIONFALE, LUNGOTEVERE OBERDAN E DELLA VITTORIA. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. RICORDIAMO CHE È STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA SP2 TUSCANESE, ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI VITERBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATA REGOLARE LA CIRCOLazioNE SULLA LINEA Roma-PISA, RISOLTO IL GUASTO NEI PRESSI DI MACCARESE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 16:30 - DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 16. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA LA CAPITALE, SI È SVILUPPATO UN INCENDIO IN VIA ROMEO ROMEI, SIAMO IN ZONA PIAZZALE CLODIO; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE STRADE LIMITROFE, TRA LE QUALI VIA FARAVELLI, VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA TRIONFALE, LUNGOTEVERE OBERDAN E DELLA VITTORIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 15:30 - CI SPOSTIAMO SULLA SS156 DEI MONTI LEPINI, A CAUSA DI ALCUNI LAVORI IN CORSO ABBIAMO CODE TRA QUATTRO STRADE E PROSSEDI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 15. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 12:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. IN ALTERNATIVA CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI SAN VITTORE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CANTIERI SULL’AUTOSTRADA MILANO-NAPOLI QUESTA SERA E DOMANI SERA, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00, SARÀ CHIUSA LA STAZIONE DI CASSINO IN USCITA PER CHI PROVIENE DA NAPOLI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. romadailynews
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