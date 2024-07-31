Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 16:30 (Di mercoledì 31 luglio 2024) Viabilità DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA CAPITALE, SI È SVILUPPATO UN INCENDIO IN VIA ROMEO ROMEI, SIAMO IN ZONA PIAZZALE CLODIO; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE STRADE LIMITROFE, TRA LE QUALI VIA FARAVELLI, VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA TRIONFALE, LUNGOTEVERE OBERDAN E DELLA VITTORIA. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. RICORDIAMO CHE È STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA SP2 TUSCANESE, ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI VITERBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATA REGOLARE LA CIRCOLazioNE SULLA LINEA Roma-PISA, RISOLTO IL GUASTO NEI PRESSI DI MACCARESE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 15:30 - ATTIVO IL SENAO UNICO ALTERNATO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ROMA-PISA IL SERVIZIO È RALLENTATO PER UN GUASTO NEI PRESSI DI MACCARESE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, QUALCHE PROBLEMA IN CARREGGIATA ESTERNA, SI SONO FORMATE CODE TRA PONTINA E LAURENTINA. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 12:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CANTIERI SULL’AUTOSTRADA MILANO-NAPOLI QUESTA SERA E DOMANI SERA, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00, SARÀ CHIUSA LA STAZIONE DI CASSINO IN USCITA PER CHI PROVIENE DA NAPOLI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. ANCORA CANTIERI SULLA ROMA FIUMICINO sempre QUESTA SERA, A PARTIRE DALLE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 11:30 - SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – NAPOLI LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI IN PROSSIMITÀ DI ROMA TERMINI PER UN INCONVENIENTE TECNICO A UN TRENO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. E SEMPRE SULLA PONTINA, MA PER LAVORI FILE TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI VERSO APRILIA. romadailynews
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