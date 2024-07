Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)DEL 31 LUGLIOORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA CAPITALE, SI È SVILUPPATO UN INCENDIO IN VIA ROMEO ROMEI, SIAMO IN ZONA PIAZZALE CLODIO; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE STRADE LIMITROFE, TRA LE QUALI VIA FARAVELLI, VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA TRIONFALE, LUNGOTEVERE OBERDAN E DELLA VITTORIA. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. RICORDIAMO CHE È STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA SP2 TUSCANESE, ALL’ALTEZZA DI BAGNI DI VITERBO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATA REGOLARE LA CIRCONE SULLA LINEA-PISA, RISOLTO IL GUASTO NEI PRESSI DI MACCARESE.