Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 09:45 (Di mercoledì 31 luglio 2024) Viabilità DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 09.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA COLOMBO FILE TRA MALAFEDE E VITINIA NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, TRA LAURENTINA E OSTIENSE E TRA CASSIA BIS E SALARIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA SI RALLENTA CON TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 09:15 - TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA VERSO IL RACCORDO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 08:45 - SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 08. TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA VERSO IL RACCORDO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. romadailynews
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