Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 09:15 (Di mercoledì 31 luglio 2024) Viabilità DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI. SULLA VIA APPIA FILE TRA CIAMPINO E IL RACCORDO VERSO Roma. TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA VERSO IL RACCORDO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 08. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA VIA APPIA FILE TRA CIAMPINO E IL RACCORDO VERSO ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 08. SULLA VIA APPIA FILE TRA CIAMPINO E IL RACCORDO VERSO ROMA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 07:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA. romadailynews
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