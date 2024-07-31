Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 08:15 (Di mercoledì 31 luglio 2024) Viabilità DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI. SULLA VIA APPIA FILE TRA CIAMPINO E IL RACCORDO VERSO Roma. TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA VERSO IL RACCORDO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 07:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 20:30 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL AUTOSTRADA ROMA FIRENZE TRA ORTE E ATTIGLIANO VERSO FIRENZE MENTRE è RISOLTO L’INCENDIO SULLA ROMA-FIUMICINO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE NEL TRATTO TRA L’ANSA DEL TEVERE E LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QYEST ULTIMO RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALTEZZA CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO UN INCIDENTE CREA DISAGI CON CODE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE SI REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI PER UN INCENDIO AD ORVIETO NEI PRESSI DELLA LINEA E SULLA ROMA NAPOLI VIA FORMIA CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA CAMPOLEONE E POMEZIA PER UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 19:45 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL AUTOSTRADA ROMA FIRENZE TRA ORTE E ATTIGLIANO VERSO FIRENZE MENTRE è RISOLTO L’INCENDIO SULLA ROMA-FIUMICINO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE NEL TRATTO TRA L’ANSA DEL TEVERE E LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QYEST ULTIMO RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALTEZZA CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO UN INCIDENTE CREA DISAGI CON CODE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE SI REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI PER UN INCENDIO AD ORVIETO NEI PRESSI DELLA LINEA E SULLA ROMA NAPOLI VIA FORMIA CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA CAMPOLEONE E POMEZIA PER UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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