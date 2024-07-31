Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 07:30 (Di mercoledì 31 luglio 2024) Viabilità DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA! SULLA PONTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO VERSO IL RACCORDO ANULARE. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 16. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL AUTOSTRADA ROMA FIRENZE TRA ORTE E ATTIGLIANO VERSO FIRENZE MENTRE è RISOLTO L’INCENDIO SULLA ROMA-FIUMICINO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE NEL TRATTO TRA L’ANSA DEL TEVERE E LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QYEST ULTIMO RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALTEZZA CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO UN INCIDENTE CREA DISAGI CON CODE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE SI REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI PER UN INCENDIO AD ORVIETO NEI PRESSI DELLA LINEA E SULLA ROMA NAPOLI VIA FORMIA CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA CAMPOLEONE E POMEZIA PER UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 19:45 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL AUTOSTRADA ROMA FIRENZE TRA ORTE E ATTIGLIANO VERSO FIRENZE MENTRE è RISOLTO L’INCENDIO SULLA ROMA-FIUMICINO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE NEL TRATTO TRA L’ANSA DEL TEVERE E LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QYEST ULTIMO RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALTEZZA CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO UN INCIDENTE CREA DISAGI CON CODE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE SI REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI PER UN INCENDIO AD ORVIETO NEI PRESSI DELLA LINEA E SULLA ROMA NAPOLI VIA FORMIA CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA CAMPOLEONE E POMEZIA PER UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2024 ORE 16. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL AUTOSTRADA ROMA FIRENZE TRA ORTE E ATTIGLIANO VERSO FIRENZE MENTRE è RISOLTO L’INCENDIO SULLA ROMA-FIUMICINO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE NEL TRATTO TRA L’ANSA DEL TEVERE E LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QYEST ULTIMO RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALTEZZA CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO UN INCIDENTE CREA DISAGI CON CODE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE SI REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI PER UN INCENDIO AD ORVIETO NEI PRESSI DELLA LINEA E SULLA ROMA NAPOLI VIA FORMIA CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA CAMPOLEONE E POMEZIA PER UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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