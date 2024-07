Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)DEL 31 LUGLIOORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA! SULLA PONTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO VERSO IL RACCORDO ANULARE. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE.