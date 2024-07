Venezia Horizon 2 di Costner in prima mondiale fuori concorso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024): An American Saga - Capitolo 2 di e con Kevin, e con Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone e Danny Huston, sarà presentato insabato 7 settembre, completando il programma dell'81. Mostra del cinema di(28 agosto-7 settembre). Anche: An American Saga - Capitolo 1 sarà presentato al festival nella stessa giornata,del Capitolo 2.: An American Saga, Capitoli 1 e 2 (New Line Cinema), è una cronaca articolata della Guerra civile e della colonizzazione dell'Ovest americano. È una storia dell'America troppo vasta per un solo film, che Kevinha anche scritto insieme a Jon Baird (The Explorers Guild) e prodotto con la sua Territory Pictures. "Il mio sogno - dice Kevin- era quello di presentare: An American Saga - Capitolo 2 alla Mostra del Cinema di