Ultime Notizie Roma del 31-07-2024 ore 18 | 10

(Di mercoledì 31 luglio 2024)dailynews radiogiornale mercoledì 31 luglio Buonasera dalla redazione al microfono Giuliana o Ferrigno la guerra regionale fra Israele Le Milizie collegate agli rana prima fra tutte quella di banesi non è più una prospettiva ma una realtà in atto il capo politico di hamas è stato ucciso a Tirano in una residenza che gli era stata messa a disposizione dai 62 anni era a Tirana per partecipare alla cerimonia di insediamento al giuramento del nuovo presidente iraniano Tirana promette vendetta per noi non dovere Vendicati il sangue che è stato versato sul territorio della Repubblica ha firmato la guida Suprema degli Ayatollah in conflitto in Ucraina la Russia Mostra i muscoli abbiamo la terza fase della sua esercitazioni sull’uso di armi nucleari tattiche Ma sei che vedrai integrati anche battaglioni dell’operazione speciale per sapere il Ministero della Difesa Russo in un comunicato ...