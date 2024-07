Ultime Notizie Roma del 31-07-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)dailynews radiogiornale trovate raccolto dalla redazione da parte dei Francesco Vitale in studio l’uccisione nel Liberami Smaila mi il capo politico di hamas è un evento significativo è pericoloso che spinge la battaglia nuove dimensioni così Le brigate ed-din al-qassam brace armato di hamas che accusano il nemico di aver sbagliato ad allargare il cerchio delle ostilità a uccidere i leader della Resistenza in vari luoghi e a violare la sovranità dei paesi della Regione nemico pagherà il prezzo della sua creazione col suo sangue a Gaza in cisgiordania è all’interno di ogni luogo raggiungibile da muchina del nostro popolo prosegue una comunicato rinunciato dalla TV satellitare al giardino dal 19 luglio Salvatore Ma hai detto oh Tenente 47 anni era stato inserito nella lista dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno ed è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale ...