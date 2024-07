Ultime Notizie Roma del 31-07-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)dailynews radiogiornale giorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nelle confermare l’uccisione del sorridere Ismail haniyeh atiram Punta il dito contro Israele parlando di attacco sionista ma svizzero grande popolo palestinese al popolo delle Nazioni arabe Islamic e tutti i popoli liberi del mondo il fratello Lidl è un martire Firenze nella dichiarazione mentre in un’altra comunicazione il gruppo per le spine esercitata mi per dire che la causa palestinese ha dei costi e siamo pronti questi costi Il martirio per il bene della Palestina per il bene di Dio onnipotente per il bene per l’eternità di questa nazione ha detto Ed ora la cronaca omicidio nella notte a Terno d’Isola in provincia di Bergamo poco prima dell’una in via castegnate Sharon gazzonis vista di 33 anni originaria di Bottanuco in provincia di Bergamo Ma che abitava a Terno da circa 3 anni è stata ...