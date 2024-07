Ue | Fratoianni ' inaccettabile e preoccupante Meloni se la prenda con giornalisti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Quando arriva un rapporto che segnala i limiti, e uso un eufemismo, della libertà di stampa in questo Paese, abbiamo una presidente del consiglio che se la prende con i, anzi fa di più, li indica testata per testata. E questo è assolutamenteed". Così Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. "Ie le giornaliste - prosegue il leader di SI - fanno il loro mestiere, punto. Bisognerebbe farglielo fare in modo migliore, con condizioni di lavoro più giuste e dignitose, con più libertà e più autonomia. Perché la libertà di informazione è un pilastro della qualità democratica di un Paese".