Ue | Boccia ' grave attacco a Decaro'

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - “Il fotomontaggio e le allusioni dell'eurodeputata tedesca di Afd Christine Anderson contro Antonio, paragonato a un mafioso, sono atti vergognosi contro un uomo che ha fatto del contrasto alla criminalità organizzata la cifra del suo impegno politico". Lo dice il senatore Francesco, presidente del gruppo del Pd. "L'controdell'esponente dell'estrema destra tedesca è moltoed è per questo che ci auguriamo che venga condannato da tutti, anche in Italia, a difesa non solo di Bari e della Puglia ma dell'Italia intera. La storia e i risultati politici di Antonio parlano da soli e su di essi nessuno, nemmeno chi vuole farlo solo per mettersi in mostra, può gettare fango in modo offensivo, immotivato e gratuito”.