Tutti i nomi e cognomi degli italiani partecipanti alle Olimpiadi di Parigi 2024

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Saranno nel complesso 403 gli atleti che comporranno la spedizione dell’Italiadi: saranno in Francia 208 uomini e 195 donne, impegnati in 34 discipline. Gli azzurri titolari sono 380, ai quali si aggiungono 23 riserve. A fare da traino verso questi numeri da record è l’atletica, con 82 convocati, seguita dal canottaggio, con 37 qualificati, grazie soprattutto ai pass guadagnati dammiraglie azzurre. Segue il nuoto in corsia con 36 convocati, ai quali si aggiungono altri 2impegnati esclusivamente nel nuoto di fondo. Gli sport di squadra contribuiscono con 13 unità per selezione, ovvero 26 per disciplina: effettive quelle della pallanuoto, riserva inclusa quelle del volley. Il ciclismo, con tutte le sue declinazioni si attesta a quota 25 azzurri, seguita con 24 dalla scherma, che aavrài quartetti a disposizione.