Trump | Harris avrà difficoltà per il suo aspetto

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La vicepresidente Usa: "Se hai qualcosa da dire, dimmelo in faccia" Donaldritiene che la vicepresidente Kamalanon sarebbe in grado di tenere testa ai leader mondiali, a causa del suo. Ha aggiunto di non volerlo dire chiaramente, ma che gli spettatori avrebbero capito cosa intendeva. "Sarà come un giocattolo", ha detto