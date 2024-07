Truffe on line maxi operazione della Polizia postale | tra i 54 indagati anche siciliani

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Action daycontro leon. Action daycontro leon, le frodi informatiche e gli accessi abusivi a sistemi informatici. Si è conclusa un’ad alto impattodi Stato su tutto il territorio nazionale per il contrasto alleon, frodi informatiche e agli accessi abusivi a sistemi informatici. Le articolate attività, coordinate dal Servizioe per la Sicurezza Cibernetica, hanno coinvolto oltre 160 operatori dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica e hanno riguardato 54 soggetti residenti in Campania, Puglia, Veneto, Sicilia, Calabria, Piemonte, Lombardia, Lazio, Toscana, Marche e Friuli Venezia Giulia.