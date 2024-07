Trecentomila firme in quattro giorni per il referendum | Meloni rifletta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ha raggiunto quota 300mila la raccoltaper ilcontro l’Autonomia differenziata licenziata dal Governo. Esulta Riccardo Magi (foto), segretario di +Europa, tra i promotori dell’iniziativa insieme con Pd, Sinistra italiana, Italia Viva, M5S, Cgil e Anpi. "Grazie alla piattaforma online per la raccolta delledigitali – spiega l’ex radicale –, entro domani (oggi, ndr) si dovrebbe dunque arrivare al quorum. Dopo aver atteso oltre due anni da quando è stato approvato il mio emendamento che istituiva questo strumento, si tratta di una piccola grande rivoluzione per la democrazia italiana. Senza la piattaforma, sarebbe stato davvero difficoltoso per il comitato promotore allestite banchetti sotto questa canicola estiva e sarebbe stato complicato per i cittadini trovare i tavoli dove firmare. Invece ora basta un click.