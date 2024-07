Traffico Roma del 31-07-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) LuceverdeVerri trovati dalla redazione restano problemi per un incendio a Monte Mario poca distanza dal tribunale di Piazzale Clodio e della sede Rai di via Teulada diverse le strade chiuse tra le quali il Lungotevere Oberdan della Vittoria via dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Falcone e Borsellino nelle due direzioni deviazioni anche per il trasporto pubblico sulla tangenziale code perlavori tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta tra via Salaria e viale di Tor di Quinto ricordiamo che la tangenziale chiusa tra viale Castrense l’uscita verranno San Lorenzo in direzione dello Stadio Olimpico oltre che nella zona di San Giovanni sono frequenti le ripercussioni in via Legnana in piazzale labicano e quindi a Porta Maggiore ma soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo ci spostiamo sul Raccordo Anulare ...